Tutto il palazzo “rubava” l’energia elettrica. Blitz dei carabinieri nella periferia di Napoli: in un solo stabile sono state 16 denunce per furto di energia elettrica. I militari dell’Arma hanno anche scoperto anche un panificio abusivo. Via Giorgio De Grassi è una stradina stretta nel cuore di Pianura, quartiere nelle periferia occidentale di Napoli.

I carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in un piccolo condominio. Al piano terra era presente un panificio e, insieme al personale tecnico dell’Enel, hanno scoperto che il locale è abusivo. Nessuna autorizzazione comunale e sanitaria, con un forno alimentato da corrente elettrica sottratta direttamente alla rete nazionale, senza contatore e senza alcun costo. Insieme ai tecnici, i carabinieri hanno scoperto che l’intero condominio è alimentato senza una rilevazione dei consumi, il tutto attraverso un groviglio di cavi artigianali. In totale sono 15 le persone denunciate per furto di energia elettrica, 16 compreso il ‘titolare’ del panificio abusivo. Da una prima rilevazione il danno stimato è di diverse decine di migliaia di euro.