Un incendio all’hotel Alexander ad Abano Terme (Padova) ha spaventato i 273 ospiti, tutti salvi ma impressionati dall’accaduto. È successo nel cuore della notte: le fiamme sono divampate in un vano tecnico al secondo piano producendo fumo che ha invaso l’intera struttura.

Quarantatre ospiti dell’albergo sono stati portati al Pronto soccorso per aver respirato fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Abano, Padova, Piove di Sacco, Rovigo e i volontari di Borgoricco, autoscale e una piattaforma aerea. I pompieri hanno spento le fiamme ed evacuato del tutto la struttura. Una famiglia di tre persone con un bambino piccolo rimasti bloccati al sesto piano sono stati portati a terra con l’autoscala.

L’allarme è stato dato al 118 alle 00.33: al Pronto Soccorso del Policlinico Abano che si trova vicino all’albergo, sono stati trasportati e trattati 31 pazienti per inalazione di fumo. Per accoglierli, oltre alle aree solitamente utilizzate, è stato aperto in via straordinaria il reparto di Day Surgery. Tra i pazienti, anche un bambino di 11 anni con la sua mamma e una donna anziana con una patologia cardiaca pregressa. Si trovano invece a Padova otto adulti e un bambino di meno di 1 anno mentre all’ospedale di Schiavonia sono ricoverati due adulti.