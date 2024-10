“Stiamo parlando di un governo responsabile o di un condominio dove tutti parlano liberamente? Meloni dove sta?”, così Giuseppe Conte parlando con i cronisti a Napoli. Il leader M5S continua: “Ogni giorno escono le linee più disparate. Quello che è certo è che si saranno nuovi tagli e nuove tasse e soprattutto ora si omaggerà la legge Fornero, quella che questo governo doveva combattere. Le persone vedranno le pensioni allontanarsi e i giovani non entreranno nel mercato del lavoro. Una vera presa in giro. Le famiglie italiane hanno già dato, è il momento in cui la sofferenza va imposta a chi lucra grandi guadagni, industria delle armi e banche”.