Rimasti bloccati per sei ore sotto terra. È successo in Colorado durante una visita guidata in una miniera d’oro: 23 turisti sono rimasti intrappolati a centinaia di metri di profondità. Una persona è morta mentre le altre 22 sono state tratte in salvo. L’ascensore stava scendendo nella miniera, quando ha avuto un problema meccanico a circa 150 metri di profondità, creando un “grave pericolo per i partecipanti”. Lo ha reso noto lo sceriffo della contea di Teller, Jason Mikesell.

Due gruppi di 12 turisti stavano visitando la miniera Mollie Kathleen a Cripple Creek, un’attrazione turistica privata, quando il malfunzionamento di un’ascensore ha costretto un gruppo a rimanere bloccato sottoterra. Avevano accesso all’acqua e l’atmosfera era considerata buona e sono rimasti in comunicazione con le autorità tramite radio durante tutta l’attesa. 11 dei 12 turisti del primo gruppo, dove oltre all’unica vittima dell’incidente c’erano anche due bambini, sono stati tratti in salvo per primi. Quattro persone del gruppo sono rimaste lievemente ferite. Il secondo gruppo invece è stato tratto in salvo più tardi.

In base alle informazioni riportate dal sito web del tour operator – nel versante sud-occidentale di Pikes Peak – la visita nella miniera ha la durata di un’ora e porta i visitatori a 305 metri di profondità nel pozzo. Al momento, si indaga sulle dinamiche dell’incidente. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il guasto del carrello dell’ascensore.