Dopo l’allerta rossa per il maltempo diramata ieri in Emilia Romagna (confermata fino alle 24 di oggi), il fiume Lamone ha rotto l’argine nel ravennate. “Ha aperto una falla a Traversara, nello stesso punto della rotta del 19 settembre. L’acqua attualmente sta trafilando per i campi, attraversando la zona rossa, e si scola nel fosso Barbavera che al momento la sta supportando”. Lo comunica il comune di Bagnacavallo (Ravenna), facendo il punto sulla situazione in Regione.

“Il cantiere sta proseguendo i lavori sull’argine, i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica stanno monitorando la situazione e sono pronti ad intervenire se si presentasse la necessità – prosegue il comunicato del comune -. Si ricorda che è vietato andare sugli argini e avvicinarsi alle zone interessati dagli allagamenti: saranno attivi posti di blocco”.

“Resta valido quanto comunicato in precedenza: – la frazione di Traversara resta totalmente evacuata come da ordinanza – nelle vie Aguta, Cogollo, Cocchi, Longanesi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova devono essere evacuati i piani terra, interrati, seminterrati e rialzati e tutti si devono portare ai piani alti”.

Arpa e e Protezione civile ieri avevano diramato il codice rosso per criticità idraulica tra pianura bolognese, costa, pianura e bassa collina romagnola, con l’allerta massina nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara. Problemi, secondo la Regione, legati alle vulnerabilità causate dalla precedente alluvione. Sono, infatti, ancora in corso i lavori per ripristinare i danni delle scorse settimane.

Anche oggi in Emilia Romagna è confermata l’allerta rossa per il maltempo. Preoccupano in particolare l’innalzamento dei fiumi e la possibilità di frane, specialmente nel Bolognese e nella Romagna.

L’allerta è arancione in Puglia e Veneto. Gialla in altre 9 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.