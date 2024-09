Dieci italiani sono rimasti feriti con altre 21 persone in Perù dopo che l’autobus su cui viaggiavano è uscito fuori strada mentre scendeva dall’antica cittadella Inca di Machu Picchu, diretto verso la città di Agua Calientes.

Secondo la prima ricostruzione fornita dalle autorità, lunedì verso le 11.30 locali il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo (per cause da accertare) mentre scendeva il tornante della strada Hiram Bingham, e tra le curve 6 e 7 l’autobus, della compagnia Consettur, sarebbe uscito di strada precipitando per circa 15 metri, atterrando più in basso sulla carreggiata.

???? #EsSaludInforma que los profesionales de salud del Centro Médico I-2 Machupicchu, de la Red Cusco, brindaron atención oportuna a cinco personas que sufrieron policontusiones tras un accidente en un bus turístico que cayó por una pendiente de 15 metros en la ruta Hiram… pic.twitter.com/qzeXjIEF8O — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) September 16, 2024

Il quotidiano Diario Correo riporta le diverse versioni dell’incidente fornite dai testimoni. Secondo alcuni, il bus si sarebbe messo eccessivamente di lato sulla carreggiata stretta della strada per fare spazio a un altro veicolo e il terreno avrebbe ceduto; altre versioni sottolineano che la fitta nebbia avrebbe impedito al conducente di vedere bene, quindi l’uomo non avrebbe calcolato bene il limite della carreggiata. Altre versioni parlano invece di un eccesso di velocità. La strada in cui è avvenuto l’incidente è l’unica per raggiungere il sito archeologico di Machu Picchu.

Sono in totale 31 i passeggeri sono rimasti feriti nell’incidente, la maggior parte turisti stranieri da vari Paesi del mondo: Messico, Guatemala, Perù, Italia, Cile, Venezuela, Brasile e Giappone. Tra questi, anche 6 italiani, come ha confermato la Farnesina, di “varia gravità”. Tra i traumi riportati dalla lista In totale, ha precisato il ministero degli Esteri italiano “sono 13 i nostri connazionali coinvolti”.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Cusco, mentre la polizia nazionale del Perù ha aperto un’indagine. Le autorità peruviane hanno pubblicato l’elenco dei feriti e dei traumi riportati. Tra loro c’è anche l’autista dell’autobus, che è stato fermato dalla polizia.

#Perù | @ItalyinPeru, in stretto raccordo con la #Farnesina, si è subito attivata per fornire massima assistenza consolare ai connazionali coinvolti nell’incidente di un bus turistico nei pressi di Machu Picchu. Min. @Antonio_Tajani informato. Per info contattare +51 997232073 pic.twitter.com/f2DyP4FGuq — Farnesina ???????? (@ItalyMFA) September 17, 2024

Gli italiani coinvolti, i cui nomi sono stati pubblicati dalla polizia nazionale peruviana, hanno riportato traumi che vanno dalle fratture alle gambe alle contusioni.