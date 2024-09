È iniziato ufficialmente il cammino dell’Italia in Coppa Davis. La Nazionale azzurra del tennis è campione in carica, ma per difendere il titolo nelle finali in programma a Malaga dal 19 al 25 novembre deve prima passare dalla fase a gironi. La squadra di Volandri – che ha giocato a Bologna, sul cemento indoor dell’Unipol Arena – si è imposta per 2-1 contro il Brasile.

Italia-Brasile

Mercoledì 11 settembre alla Unipol Arena di Bologna è stata la sfida tra Italia e Brasile. Nel primo match delle ore 15, Matteo Berrettini ha battuto in due set il giovane talento brasiliano Joao Fonseca. Successo-bis, quello che regala la vittoria all’Italia di Pippo Volandri, anche per Matteo Arnaldi contro Joao Monteiro in un incontro che ha vissuto di grande equilibrio. Nell’ultimo incontro – valido per il doppio – la coppia Bolelli/Vavassori ha perso contro Melo/Matos, decretando così la prima sconfitta del tricolore nella competizione.

Terzo incontro, concluso: Bolelli/Vavassori-Melo/Matos | 7-6; 6-7; 5-7

Sfuma il 3-0 per l’Italia. La coppia Bolelli-Vavassori esce sconfitta dall’ultimo incontro di giornata contro i brasiliani Melo-Matos. Dopo essere andati in vantaggio con la vittoria del primo set, diversi errori e palle match non sfruttate, permettono ai verdeoro di rimanere in partita e guadagnarsi il successo dopo poco meno di tre ore.

Secondo incontro, concluso: Arnaldi-Monteiro | 7-5, 6-7, 7-6

Un match tiratissimo, finito sempre ai 7 giochi con ben due tie-break. E alla fine la spunta Matteo Arnaldi, dopo oltre 3 ore e mezza di gioco che rappresentano plasticamente l’equilibrio. Così il giovane azzurro regala il punto della vittoria che mette l’Italia nelle condizioni di mantenere il ruolo di favorita nel gruppo A. Il sanremese ha piegato il brasiliano riuscendo a controllare il match nel primo set e piegando Monteiro in entrambi i tie-break, nonostante un problema alla caviglia che lo ha colpito proprio nelle fasi finali della partita.

Primo incontro, concluso: Berrettini-Fonseca | 6-1, 7-6

Dopo un primo set dominato, il 28enne romano ha dovuto faticare non poco nel secondo parziale, dove Fonseca ha fatto capire perché a soli 18 anni in patria già lo chiamano “il nuovo Sinner”. Dopo aver servito sul 6-5, Berrettini ha dovuto pure recuperare un 0-4 nel tie-break prima di alzare le braccia al cielo per la vittoria al suo rientro in Coppa Davis.

Dove vedere l’Italia in Coppa Davis in tv e streaming

Le partite dell’Italia in Coppa Davis vengono trasmesse in diretta da Sky (i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis), ma anche in chiaro dalla Rai. La sfida tra Italia e Brasile di oggi mercoledì 11 è visibile su Rai 2 fino alle 19:40, poi la diretta passa su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Tutti i match sono disponibili anche in streaming sulle varie piattaforme: Now e SkyGo (per chi è abbonato), RaiPlay e anche SuperTennis.

Il regolamento della Coppa Davis

Sono quattro in tutto i gironi di Coppa Davis. Il Gruppo A si gioca a Bologna, gli altri a Valencia, Zhuhai e Manchester. Le prime due classificate di ogni girone si qualificano alla Final Eight di Malaga. Del Gruppo A fanno parte, oltre all’Italia, Belgio, Brasile e Olanda. Le sfide tra ciascuna squadra si articolano in tre partite: due singolari e un doppio. Tutti i match sono al meglio dei tre set. L’Italia ha giocato l’11 settembre contro il Brasile, poi contro il Belgio venerdì 13 settembre e infine sfida l’Olanda (l’avversaria più ostica) domenica 15 settembre.

La squadra azzurra

La squadra del capitano Filippo Volandri è orfana dei due giocatori più forti: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Entrambi hanno bisogno di un po’ di riposo: il numero 1 al mondo è reduce da due settimane sfiancanti agli Us Open, mentre il toscano ha vissuto un estate a pieno ritmo, culminata con il bronzo olimpico a Parigi. Il ct quindi ha scelto di non convocarli, avendo a disposizione altre ottime carte da giocarsi: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli solo per il singolare. Sarà Volandri ha scelto i primi per sfidare il Brasile. Per il doppio invece c’è la rodata coppia Simone Bolelli–Andrea Vavassori. Soprattutto quest’ultimo è in grande forma dopo il successo agli Us Open nel doppio misto con Sara Errani.