È morto Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo, vice segretario della Cgil e ultimo segretario del Partito socialista italiano (Psi). Aveva 79 anni. È stato il figlio Guido, attraverso un post su Facebook, a comunicare il decesso del politico e sindacalista: “Ciao papà. Ti ho voluto bene. Tanto. E grazie per avermi fatto stare accanto a te per 15 anni, quando il mare è andato in burrasca”.

Del Turco era nato a Collelongo, in provincia de L’Aquila. Fu segretario aggiunto della Cgil con Luciano Lama nel 1983, ultimo segretario nazionale del Psi tra il 1993 e il 1994, ministro delle Finanze del governo Amato (2000-2001), presidente della Commissione parlamentare Antimafia dal 1996 al 2000 e presidente della Regione Abruzzo (2005-2008). È stato anche parlamentare europeo eletto nelle liste dell’Ulivo.

Nel 2008 fu coinvolto in un’indagine della procura di Pescara riguardante la gestione della sanità privata e venne accusato di vari reati, tra cui associazione a delinquere, truffa, corruzione e concussione. Fu successivamente assolto da quasi tutte le accuse, ad eccezione di quella di induzione indebita, per la quale la condanna a tre anni e 11 mesi di reclusione fu confermata in Cassazione al termine di un lungo iter giudiziario. In seguito alla delibera Grasso, che prevedeva la sospensione del vitalizio per i parlamentari condannati, aveva smesso di percepire l’assegno. Ma nell’aprile del 2021, la commissione contenziosa del Senato, presieduta da Giacomo Caliendo (Forza Italia), ha annullato il provvedimento. La decisione ha riguardato Del Turco, Roberto Formigoni e altri ex parlamentari condannati.