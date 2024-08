Le televisioni francesi non inquadrano gli Azzurri durante la cerimonia di chiusura? Nessun problema, ci pensa Ferdinando De Giorgi a regalare un’inquadratura unica e privilegiata per seguire l’atto conclusivo dei Giochi Olimpici a Parigi. Il ct dell’Italvolley maschile, infatti, ha documentato l’intero evento allo Stade de France con un’ironica diretta sui propri social. Non sono mancate le gaffe e alcuni siparietti, come la sua personalissima spiegazione sul ventaglio che gli è stato regalato dall’organizzazione. “Tenete questo, ci hanno detto. Abbiamo pensato: sarà una cosa francese…” racconta Ferdinando De Giorgi “e invece solo dopo abbiamo capito a cosa serviva il ventaglio. Autobus senza aria condizionata e un viaggio nei sotterranei“. E ancora: “Ci stiamo spostando. Magari per sbaglio la regia francese ora ci inquadra”.

come glielo spieghi alle generazioni future italiane che noi seguivamo la diretta ig di fefè durante la cerimonia di chiusura delle olimpiadi di Parigi 2024 per colpa dei francesi che non ci inquadravano #ClosingCeremonypic.twitter.com/ykdoCxGNhG — ???????????????????????????? ????️☀️???????? (@Saverio_FSG) August 11, 2024

La diretta è stata molto seguita anche per lo humour che contraddistingue il tecnico del volley. Al momento della discesa di uno degli acrobati ironizza, per esempio: “Piano piano scende, a sto ritmo, guarda che noi alle undici dobbiamo andare via”.

Ferdinando De Giorgi e la cerimonia di chiusura

Se Tom Cruise era il protagonista tanto atteso, Ferdinando De Giorgi è stata la sorpresa migliore (e più simpatica) di questa cerimonia di chiusura. Una diretta diventata virale in pochissimo tempo e che ha regalato un momento di leggerezza per tutti gli utenti collegati. Passo dopo passo, il ct della nazionale ha documentato l’intero evento, con Gregorio Paltrinieri Rossella Fiamingo come portabandiera della spedizione azzurra.