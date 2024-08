Alle 5 del mattino, mentre veniva arrestato davanti al Four Seasons Hotel George V di Parigi, per una furibonda lite con il suo bodyguard, Travis Scott indossava una maglia particolare che ha scatenato l’ironia dei social: quella di Antonio Chimenti, ex portiere della Juventus dei primi anni 2000.

Il rapper si trovava a Parigi per assistere alle Olimpiadi. Fonti della polizia riportano ai media francesi che il rapper, “ubriaco”, è stato arrestato per “atti di violenza” contro la sua guardia del corpo, dopo aver assistito alla semifinale di basket tra Team Usa e Serbia (vinta in rimonta da LeBron James e compagni).

NO WAY ???? Travis Scott, rapper Amrik diamankan kepolisian Paris pasca diduga terlibat keributan bersama bodyguard dengan security. Jersey Juventus ber-NNS Antonio Chimenti jadi bikin salah fokus ????pic.twitter.com/FrVzbmuPmx — MEDIO CLUB ID (@medioclubID) August 10, 2024

Travis Scott e la Juventus

Non è la prima volta che l’icona mondiale del rap sfodera dal proprio armadio alcune maglie e accessori vintage del club bianconero. Lo scorso 5 luglio, durante l’afterparty organizzato dopo il suo concerto a Zurigo, Scott si era esibito con una felpa che risaliva all’epoca in cui alla guida del club c’era Marcello Lippi. La sua passione per il calcio e per le divise inconsuete non è passata inosservata. E i social si sono sbizzarriti.

