“Cambiare dopo quasi 13 anni è stato difficile, le prime gare sono arrivata ottava, ora ringrazio Claudia perché ogni giorno imparo qualcosa e riesco a migliorarmi”. A Claudia Mancinelli sono bastati 10 mesi per compiere un’impresa storica: coordinare e portare al bronzo Sofia Raffaeli – salita sul podio della prova individuale all-around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi. Con un reclamo fondamentale verso la giuria, Mancinelli si è fatta conoscere anche al mondo social, dove è diventata virale in pochissime ore. Ex ginnasta ed ex attrice, oggi si è guadagna la fiducia di Sofia Raffaeli (e di Milena Baldassarri). E il loro abbraccio durante l’annuncio del terzo posto, è un’istantanea che sottolinea il grande rapporto di fiducia.

Chi è Claudia Mancinelli

Un passato da ginnasta nell’accademia di Fabriano e nel mondo del cinema. Nel corso della sua (breve) carriera cinematografica, Claudia Mancinelli ha recitato nei film “Cenere“, “Fratelli Unici” ed “Emmanuel” in cui era la protagonista. Il suo nome è comparso in alcune celebri serie TV quali “Un posto al sole“, “Che Dio c’aiuti” e “Non smettere di sognare” e in diverse campagne pubblicitarie tra cui quella di Campari, di Infostrada e del Monte dei Paschi di Siena. Meno di un anno fa, ha preso il posto dell’allenatrice bulgara Julieta Cantaluppi traghettando Sofia e Milena verso le Olimpiadi. Oggi, conquista il bronzo e i social.

Questo video potrei rivederlo anche altre 1000 volte e mi farà comunque frignare per la reazione di Claudia Mancinelli #GIOCHIOLIMPICI pic.twitter.com/ONoNhJwZZF — Ross♈️ (@Helectras) August 9, 2024

Claudia Mancinelli e il reclamo

Difendere la propria atleta in gara con fermezza e decisione: il video che ritrae Mancinelli mentre si rivolge alla giuria per “aggiustare” il punteggio di Raffaeli è diventato virale. Il suo intervento è risultato importantissimo ai fini della corsa al podio: Raffaeli ha ottenuto 35.900 anziché 35.600 in un attrezzo, un tesoretto fondamentale per poi staccare definitivamente l’avversaria con il quarto attrezzo e raggiungere così il podio.