Terzultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Parigi. L’Italia ha ancora fame di medaglie, ma in mattinata arriva subito l’ennesimo quarto posto: Domenico Acerenza a pochi centesimi dal podio nella 10 km di nuoto sulla Senna. Nono Gregorio Paltrinieri. La grande attesa ora è per Sofia Raffaeli: oggi c’è la finale del concorso generale individuale di ginnastica ritmica. In finale è anche Chiara Pellacani, ultima speranza dei tuffi. Punta a vincere il bronzo l’Italia di pallavolo maschile nella finalina contro gli Stati Uniti. Infine, in serata lo show dell’atletica: la 4×100 azzurra con Marcell Jacobs punta a un podio ad oggi impossibile. Da non perdere anche Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 10mila metri, dopo il bronzo sfiorato nei 5mila.

Ecco tutti gli italiani in gara oggi, venerdì 9 agosto: di seguito, il programma completo, con evidenziate in rosso le finali.

Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi venerdì 9 agosto | Il programma completo

In corso – Golf femminile terzo giro: Alessandra Fanali

In corso – Tuffi maschile piattaforma 10 m qualificazioni: Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen

In corso – Ginnastica ritmica concorso generale a squadre qualificazioni: Italia

In corso – Atletica femminile eptathlon salto in lungo: Sveva Gerevini

ore 10:35 – Taekwondo maschile -80 kg ottavi di finale: Simone Alessio

ore 11:05 – Atletica maschile 4×400 m batterie: Italia

ore 11:20 – Atletica femminile eptathlon lancio del giavellotto: Sveva Gerevini

ore 11:30 – Lotta libera maschile 74 kg ottavi: Frank Chamizo

ore 11:30 – Canoa maschile c1 1000 m semifinali: Carlo Tacchini

ore 11:30 – Atletica maschile 800 m semifinali: Catalin Tecuceanu

ore 12:50 – Lotta libera maschile 74 kg quarti: Eventuale Frank Chamizo

ore 13:00 – Pentathlon moderno maschile individuale semifinali: Matteo Cicinelli, Giorgio Malan

ore 13:40 – Canoa maschile c1 1000 m finale b: Eventuale Carlo Tacchini

ore 13:50 – Canoa maschile c1 1000 m finale a: Eventuale Carlo Tacchini

ore 14:00 – Ciclismo su pista femminile sprint qualificazioni: Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

ore 14:30 – Ginnastica ritmica concorso generale individuale finale: Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri

ore 14:48 – Ciclismo su pista femminile sprint trentaduesimi: Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

ore 15:00 – Tuffi femminile trampolino 3 m finale: Chiara Pellacani

ore 15:00 – Pesi maschile 89 kg: Nino Pizzolato

ore 15:06 – Taekwondo maschile -80 kg quarti: Eventuale Simone Alessio

ore 15:38 – Ciclismo su pista femminile sprint ripescaggi trentaduesimi: Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

ore 16:00 – Break dance femminile qualificazioni b-girls: Antilai Sandrini

ore 16:00 – Volley maschile finale bronzo: Italia-Stati Uniti

ore 16:24 – Taekwondo maschile -80 kg semifinali: Eventuale Simone Alessio

ore 18:09 – Ciclismo su pista femminile madison finale: Chiara Consonni, Vittoria Guazzini

ore 18:15 – Lotta libera maschile 74 kg semifinali: Eventuale Frank Chamizo

ore 19:10 – Ciclismo su pista femminile sprint sedicesimi: Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

ore 19:30 – Nuoto artistico duo programma tecnico: Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero

ore 19:40 – Taekwondo maschile -80 kg ripescaggi: Eventuale Simone Alessio

ore 19:45 – Atletica maschile 4×100 finale: Italia

ore 19:58 – Ciclismo su pista femminile sprint ripescaggi sedicesimi: Eventuali Martina Fidanza, Sara Fiorin, Miriam Vece

ore 20:00 – Break dance femminile quarti di finale b-girls: Eventuale Antilai Sandrini

ore 20:10 – Atletica maschile salto triplo finale: Andy Diaz

ore 20:15 – Atletica femminile eptathlon 800 m: Sveva Gerevini

ore 20:40 – Break dance femminile semifinali b-girls: Eventuale Antilai Sandrini

ore 20:35 – Taekwondo maschile -80 kg finali bronzo: Eventuale Simone Alessio

ore 20:55 – Atletica femminile 10.000 m finale: Nadia Battocletti

ore 21:14 – Break dance femminile finale bronzo b-girls: Eventuale Antilai Sandrini

ore 21:14 – Break dance femminile finale oro b-girls: Eventuale Antilai Sandrini

ore 21:39 – Taekwondo maschile -80 kg finale oro: Eventuale Simone Alessio

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.