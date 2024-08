Più chiaro di così, Gasperini non poteva essere. E adesso l’Atalanta, che ha appena risolto la situazione dell’infortunio con Scamacca prendendo Retegui dal Genoa, si ritrova con il caso Koopmeiners. “Non si vuole più allenare, ha un accordo con la Juve“. Ecco, più chiaro di così, Gasperini non poteva essere. Ma quando manca una settimana dalla Supercoppa e qualche altro giorno dall’inizio del campionato, peggio di così proprio non poteva andare. L’allenatore però non ha voluto usare mezze misure e le sue dichiarazioni all’Eco di Bergamo hanno aperto del tutto la porta a una cessione del centrocampista olandese alla Juventus. Anche se la situazione è molto ingarbugliata, e si è creato un domino di mercato piuttosto interessante da raccontare. Prima di tutto, però, la situazione sul giocatore: vuole la Juve, ha un accordo con i bianconeri che però non ce l’hanno con l’Atalanta. Percassi, su esplicita richiesta di Gasperini, ha sempre rifiutato ogni possibile discorso, proprio per provare a fare quel definitivo salto di qualità che Bergamo ora si aspetta dopo la vittoria dell’Europa League. Per venderlo, servono tanti soldi: circa 50 milioni di euro. Ma Giuntoli non molla, perché, come si scriveva Koopmeiners resta il sogno di mercato dei bianconeri e Thiago Motta ancora aspetta un centrocampista.

Dei piani della Juve, già si è scritto. Ma ora come intendono muoversi i bianconeri? Nella giornata di ieri, la dirigenza che ha praticamente chiuso per Todibo in difesa ha anche presentato un’offerta formale alla Fiorentina per Nico Gonzalez. Che sarebbe uno dei due esterni designati per sostituire, anche numericamente, Federico Chiesa. Ma al momento la Fiorentina non lo cede, finché non avrà trovato un accordo con il Genoa per Gudmundsson. I contatti con l’islandese proseguono, ma ieri si erano però interrotti per colpa…dell’Atalanta. Che ha chiuso in poco tempo l’operazione Retegui e ha portato il Genoa a pensare di trattenere l’altro pezzo grosso, per non scontentare troppo Gilardino. Ma l’aspetto più intricato riguarda proprio Nico Gonzalez, che anche i nerazzurri vorrebbero. Come a dire: il mercato dell’Atalanta, lo blocca l’Atalanta stessa.

Nico Gonzalez e non solo

Perché se il Genoa poi cederà alle pressioni di Gudmundsson, lasciando partire il giocatore verso Firenze, allora i viola potranno definire l’addio di Nico Gonzalez. Che la Juve (con il quale l’argentino si è accordato) non tratterebbe più alle stesse condizioni di queste ultime ore, se dovesse riuscire a prendere Koopmeiners che costa molto. Nelle scorse settimane, si era anche pensato che l’inserimento dei bianconeri fosse anche (ma ovviamente non solo) una piccola manovra di disturbo nei confronti dell’Atalanta che aveva cominciato a trattare l’esterno da diverse settimane. Della serie: “Non mi vendi Koopmeiners? Io ti ‘rubo’ Gonzalez”. Ora che gli scenari sono cambiati, si possono aspettare solo altre sorprese. Con un olandese, un argentino e un islandese che hanno scelto di andare via. Sembra l’attacco di una barzelletta, e invece è un intrigo di calciomercato. Di quelli che accendono la passione dei tifosi a poche settimane dal termine.