Accusato di aver acquistato cocaina a Parigi, arrestato e in custodia. Il giocatore olimpico di hockey su prato Tom Craig si sarebbe procurato della droga nella capitale francese martedì sera, 6 agosto: l’emittente FranceInfo ha riferito che l’atleta australiano “è stato arrestato nel quartiere settentrionale di Pigalle mentre (presumibilmente) era in possesso di circa un grammo di cocaina”. L’indagine è stata condotta dalla Brigata Narcotici della polizia di Parigi: i procuratori locali hanno affermato che il 28enne sarebbe stato avvistato “ai piedi di un edificio nel nono arrondissement”, poco dopo la mezzanotte. Successivamente, ci sarebbe stato l’arresto. Il venditore sarebbe un diciassettenne. Attualmente, Craig è in custodia cautelare.

“Non è stata formulata alcuna accusa”

Poco fa, è arrivato il comunicato ufficiale del Comitato olimpico australiano: “Un membro della squadra australiana di hockey è in custodia dopo essere stato arrestato a Parigi il 6 agosto. Non è stata formulata alcuna accusa: l’AOC continua a svolgere indagini e a organizzare il supporto per il membro del team“. I Kookaburras – soprannome con cui viene chiamata la squadra di hockey su prato australiano – hanno perso 2-0 contro i Paesi Bassi nei quarti di finale di domenica 4 agosto.