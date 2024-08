Quando una medaglia d’oro (in questo caso ben due) alle Olimpiadi può cambiarti la vita e la carriera universitaria. È il caso del ginnasta Carlos Yulo, secondo atleta nella storia a salire sul gradino più alto del podio con le Filippine. Campione nel corpo libero e nel volteggio maschile, il 24enne è stato omaggiato dal suo Paese con premi curiosi e stravaganti. Oltre la gloria eterna, anche la possibilità di fare la spesa senza mai dover più spendere anche solo un pesos per il resto della vita.

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

La doppietta olimpica che ti cambia la vita (e non solo la carriera sportiva)

Bello l’oro olimpico, ma vuoi mettere con una scorta a vita di pollo alla griglia? E non solo: oltre alla carne, Carlos Yulo potrà crearsi una dieta ad hoc con ramen, maccheroni al formaggio e biscotti. Tutto rigorosamente offerto dallo Stato. Inoltre, il governo ha donato al 24enne una casa e 10 milioni di pesos (che equivalgono a 158.520mila euro). E se la casa dovesse stargli stretta, ecco che avrà a disposizione un appartamento completamente arredato e valutato 24 milioni di pesos (che equivalgono a più di 380mila euro). Oltre a 6 milioni di pesos (ovvero 95.5mila euro) in incentivi in denaro dalla Camera dei rappresentanti, a Yulo sono state offerte delle visite e colonscopie gratuite dal gastroenterologo (ma solo quando avrà compiuto 45 anni). Poi l’Iphone 16 e, infine, il sogno di qualsiasi studente: crediti gratuiti dall’Università di Mindanao. Il messaggio delle Filippine è chiaro: vincete l’oro e noi vi sistemiamo la vita e vi facciamo laureare senza andare fuori corso. E non è solo un modo di dire.