A un passo dal bis olimpico. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno chiuso al secondo posto la dodicesima regata e sono certi di avere almeno una medaglia d’argento nella disciplina Vela Nacra 17. Dopo le 12 prove delle “Opening Series”, i punti accumulati consentono alla coppia italiana di mantenere saldamente la prima posizione e sognare il podio olimpico in attesa delle Medal Race. Sarà un altro oro dopo quello di Tokyo? Ecco la combinazione vincente.

Oro o argento? Le combinazioni

Tutto dipenderà dalla Medal Race di mercoledì 7 agosto. Il notevole vantaggio sulla coppia argentina permette al duo azzurro di posizionarsi almeno al settimo posto nella “finale” per poter essere certi del primo posto. L’equipaggio italiano ha accumulato 27 punti – perché vince chi ne ha di meno e chi è più veloce – Majdalani-Bosco sono secondi a 41 (+14 da recuperare). Dal terzo posto a seguire (fino al decimo) nessuno potrà superare Tita-Banti perché potranno essere recuperati fino a 18 punti, e le altre coppie hanno uno svantaggio di almeno 20. Dunque, se il secondo posto è ormai una formalità, l’oro è più che una semplice suggestione.

Il programma della finale

Domani, mercoledì 7 agosto – a Marsiglia – la Medal Race che decreterà il colore della medaglia e il gradino del podio. L’evento conclusivo di Nacra 17 – a meno di possibili posticipi – inizierà intorno alle ore 14.43: il duo Tita-Banti è alla ricerca di un clamoroso bis olimpico.

Dove vedere Tita-Banti in tv

Tutti i Giochi Olimpici vengono trasmessi sulle diverse piattaforme streaming: da Discovery+ fino a Prime Video, a seconda delle offerte e degli accordi. Compresi anche Sky, Dazn, Now, Tim Vision. In chiaro sulla Rai, invece, vengono trasmesse solo alcune discipline e in determinati orari: la decisione viene presa di volta in volta dalla tv pubblica. Ovviamente la tv pubblica trasmetterà in diretta la Medal Race con protagonisti Tita e Banti. I canali di riferimento sono Rai 2 e Rai Sport HD: propongono in chiaro un totale di 360 ore di gare in diretta, dando priorità alle finali e alle discipline in cui sono coinvolti gli atleti italiani. Qui tutte le informazioni piattaforma per piattaforma.