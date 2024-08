“Il mio primo giorno di college”. Compagni di banco prima, superstar e campioni alle Olimpiadi oggi. Nel 2018 si erano conosciuti alla Louisiana State University: sei anni più tardi, Armand Duplantis e Sha’Carri Richardson condividono i loro più grandi successi nello stesso stadio. Come ai tempi del college. Medaglia d’oro e record mondiale di salto con l’asta per lo svedese, medaglia d’argento nei 100m femminile per la velocista statunitense. “Penso che entrambi, sapevamo di essere capaci di questo genere di cose. Ma, sai, nello sport, non tutto va come pensi che vada. Sono così orgoglioso di lei: è una cosa così strana pensare a dove eravamo allora, non solo come atleti, anche come persone. E poi vedere dove siamo ora, è super speciale“, aveva dichiarato qualche mese fa Duplantis ai microfoni di Olympics.com. I due si sono sempre supportati l’uno con l’altro e hanno vinto insieme sin dal primo anno, come dimostrano i loro titoli NCAA nel 2018.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ESPN (@espn)

Campioni olimpici nel segno dell’amicizia

Nazioni diverse, palcoscenici differenti ma un grande rispetto che consolida la loro amicizia. Si sono sostenuti a vicenda, soprattutto sui social. “Oh sì, ho visto il mio Mondo. È una delle mie persone preferite nella vita” aveva dichiarato Sha’Carri Richardson in un’intervista alla NBC a bordo pista durante i campionati mondiali di atletica leggera a Budapest. “Tutto va così veloce perché sembra che ieri eravamo adolescenti, eravamo solo bambini ed eravamo matricole al college e facevamo solo cose da matricole al college, solo scherzando e comportandoci da stupidi”. Duplantis e Richardson hanno raggiunto l’apice della loro carriera ma non si scorderanno mai di quando a LSU si allenavano nello stesso centro sportivo. Fianco a fianco, sognando notti come quelle di Parigi.