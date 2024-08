Proteste e scontri in Israele tra gruppi di ebrei ultra-ortodossi e la polizia. Gli haredim si sono radunati nei pressi dell’ufficio di reclutamento delle Forze armate israeliane (Idf), a Tel Hashomer contro il piano che prevede l’arruolamento di membri della loro comunità. “In prigione e non nell’esercito” hanno urlato davanti agli ingressi. A giugno, la Corte Suprema ha deciso che gli ultra-ortodossi in età di leva possono essere reclutati nell’esercito nonostante fossero stati precedentemente esentati dalla coscrizione obbligatoria. Secondo il Times of Israel, 900 studenti di yeshiva, precedentemente esentati, dovrebbero presentarsi oggi, 5 agosto, agli uffici di reclutamento.