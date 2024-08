Ilaria Salis è tornata a parlare ai suoi sostenitori in un videomessaggio pubblicato sui social. Ringraziando chi l’ha sostenuta nella campagna per la sua liberazione dal carcere in Ungheria, la neo eurodeputata ha parlato della necessità di un momento di “raccoglimento”. Salis si riprende mentre è in montagna, tra i boschi, come in una sorta di “ritiro”: “Il carcere prima, l’attenzione mediatica e le centrifughe di Bruxelles e Strasburgo mi stanno prendendo tantissime energie, adesso ho bisogno di un attimo raccoglimento prima di tornare a combattere con più determinazione di prima”, ha affermato l’eurodeputata.