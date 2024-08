Attimi di apprensione alla Defense Arena. Tamara Potocka, nuotatrice 21enne slovacca, ha accusato improvvisamente un malore ed è collassata a bordo piscina dopo aver portato a termine la gara dei 200 misti alle Olimpiadi di Parigi. Pronto l’intervento dei medici che sono corsi subito da lei: portata via in barella, all’atleta è stata messa una maschera per l’ossigeno. Il personale medico conferma che Potocka è sempre stata cosciente.

???? La nageuse slovaque Tamara Potocka, âgée de 21 ans, a été évacuée sous assistance respiratoire après sa course en 200m 4 nages. Elle s’est effondrée et aurait vite repris conscience. pic.twitter.com/5jvBjOnXFV — TVL (@tvlofficiel) August 2, 2024

Olimpiadi 2024, il Medagliere | LIVE

Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina

Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming | La guida

Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno

Le sue condizioni

“Tamara Potocka è asmatica e ha avuto un attacco d’asma dopo aver nuotato. Non aveva con sé i suoi farmaci, quindi è collassata”, queste le parole della sua allenatrice Ivana Lange che ha voluto spiegare i motivi del collasso improvviso. Poco dopo è intervenuto anche il vice capo della comunicazione della Défense Arena di Parigi che ospita le gare di nuoto: “È cosciente e sta ricevendo cure mediche. Le è stato somministrato ossigeno in sala medica e probabilmente anche farmaci e si è ripresa subito. Era reattiva e comunicava. Ora trascorrerà un po’ di tempo in ospedale in osservazione”.