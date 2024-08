Il caso Khelif-Carini finisce al centro di un incontro istituzionale ai massimi livelli. La premier Giorgia Meloni, fa sapere palazzo Chigi, ha ricevuto nel proprio albergo di Parigi il presidente del Cio (Comitato olimpico internazionale) Thomas Bach, con cui ha parlato anche del “tema delle regole per garantire equità nelle gare sportive”, dopo che la pugile italiana Angela Carini si è ritirata in pochi secondi dal match olimpico contro la rivale Imane Khelif, atleta intersessuale e iperandrogina. “Siamo rimasti d’accordo di restare in contatto per riconoscere lo stesso background scientifico e rendere la situazione più comprensibile, perché lei (Khelif, ndr) è una donna ed ha fatto competizioni per sei anni a livello internazionale”, dice all’Ansa il presidente del Cio commentando il faccia a faccia.

“Condividiamo punti di vista e siamo d’accordo sul chiarire e migliorare il background scientifico di cui abbiamo parlato”, ha aggiunto Bach. Durante l’incontro – a cui ha preso parte anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò – si è parlato anche delle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026: “La premier ha confermato il pieno supporto del governo per il successo dei prossimi Giochi invernali”, ha riferito il presidente del Cio.