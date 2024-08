“Ma quindi hai vinto una medaglia d’argento alle Olimpiadi” “Sì, ma nulla di serio“. Yusuf Dikec – sottoufficiale in pensione della gendarmeria turca, membro del Jandarma Gücü Sports Club e atleta olimpico – dà quell’impressione: rilassato (quasi svogliato), quasi come se fosse al mare, davanti a un mojito seduto al chiringuito. Zero eccessi – neanche le protezioni – e una mano in tasca: poco basta all’atleta turco per salire sul secondo gradino del podio nella gara di pistola ad aria 10 metri mista. Dikec si presenta al poligono dei Giochi Olimpici con una nonchalance incredibile, capitato quasi per caso, In realtà, per il turco si è trattata della quinta presenza consecutiva alle Olimpiadi, la prima con una medaglia al collo. Un risultato speciale anche per la Turchia: si tratta della prima medaglia di sempre nel tiro sportivo. “Non avevo bisogno di attrezzature speciali. Sono un tiratore naturale“. E senza volevo, Dikec è diventato un’icona: l’antieroe per eccellenza dell’evento più importante dell’anno. Fenomeno sui social, e in campo.

Currently the most famous man in the world pic.twitter.com/srxPhwDkUk — Enez Özen (@Enezator) July 31, 2024

La nonchalance colpisce anche Elon Musk

Vincere con stile. Ma senza eccedere in personaggi che non lo appartengono. Questa la vera forza di Yusuf Dikec: la medaglia d’argento del tiro a segno rifiuta nel modo più totale la tecnologia. A lui basta una pistola e un bersaglio da colpire. Tutto il resto non conta. Ed è proprio la semplicità che colpisce. Annoiato? No, è solo apparenza. Occhiali da vista, capello brizzolato e strada per il successo (e per la storia) spianata. Ci sono anche i complimenti di Elon Musk che su X gli dedica un post. Quanti sarebbero voluti essere al suo posto. Rilassato e stile casual nel giorno più importante della tua carriera sportiva. Affrontare la vita come Yusuf Dikec.