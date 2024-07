“Abbiamo superato quota 300mila firme sull’autonomia differenziata in pochissimi giorni. I cittadini non vogliono un’Italia frammentata e divisa, vogliono pari opportunità da nord a sud e coesione sociale. È un segnale al Governo”. Lo ha dichiarato il leader del M5S Giuseppe Conte a margine del Green Film Festival. “Su Bruxelles abbiamo visto che Giorgia Meloni vuole interpretare delle contestazioni nel report sullo Stato di diritto che riguardano lo stato della libera informazione. Non dovrebbe interpretare a suo piacere queste cose. Noi ci batteremo per togliere i partiti dalla Rai”