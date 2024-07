Un vasto incendio è divampato intorno all’ora di pranzo dietro la Corte d’Appello di Roma, alle spalle della cittadella giudiziaria di piazzale Clodio. Sul posto, oltre vigili del fuoco e forze dell’ordine, è intervenuto un elicottero che sta sganciando carichi d’acqua sulla zona della riserva naturale di Monte Mario. Al lavoro ci sono due elicotteri e 10 squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di contenimento delle fiamme risultano complicate a causa del cambiamento improvviso della direzione del vento.

In base alle prime ricostruzioni, l’incendio è partito da un’ampia area di scambio e parcheggio alla fine di via Teulada, a 300 metri dalla sede della Rai. In pochissimo tempo le fiamme sono arrivate alle falde di Monte Mario, poi hanno continuato a salire verso la terrazza dello Zodiaco, a 140 metri di altezza. A seguito della prima segnalazione e richiesta di soccorso, arrivate attorno alle 13, sono intervenuti d’urgenza le squadre dei vigili del fuoco e i volontari delle associazioni di protezione civile. Per cercare di contenere le fiamme, è stato azionato anche un idrante nel cortile esterno del Tribunale.

Nonostante la rapidità nell’iniziare le manovre di soccorso e spegnimento, il fuoco è ancora molto esteso. A preoccupare è anche colonna di fumo fittissimo che ha invaso tutto Monte Mario. È possibile che ci siano baracche o pneumatici avvolti delle fiamme. Alcuni residenti hanno anche riferito di aver udito diversi scoppi come di bombole del gas esplose. Fino ad ora, sono state evacuate a scopo cautelativo quattro palazzi tra in via Goiran, Gomenizza e in via Novaro. Sono stati evacuati anche i lavoratori della sede della Rai in Teulada, mentre 40 persone sono state fatte uscire d’urgenza dall’Osservatorio Astronomico.