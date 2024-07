Eminem alle Olimpiadi. O meglio, un suo sosia è stato avvistato nel villaggio olimpico. Il suo nome è Mauro Nespoli, icona e arciere italiano – campione olimpionico – a caccia dell’ennesima medaglia nella sua carriera (sarebbe la quarta dopo l’argento a squadre a Pechino, l’oro a squadre a Londra e l’argento individuale a Tokyo). Popolare in Italia, negli ultimi giorni lo è diventato anche nel resto del mondo. E non è solo una questione di risultati sportivi. Ma di somiglianze fisiche: i media internazionali, infatti, hanno riportato sui social la sua similitudine con il famoso rapper Eminem. Una barba, un cappello e lo sguardo che ricorda davvero molto quello del cantante americano. “Ho guardato un sacco di foto negli ultimi due giorni e mi sto convincendo di assomigliargli un po‘. Forse la barba, di sicuro. Ed è un bene per lui che sembri 15 anni in meno della sua età”, ha dichiarato Nespoli. “Ho sentito molta energia quando sono sceso in campo. Ho provato sui social (media) a invitare Eminem a provare a fare qualche tiro insieme. Spero che abbia visto il mio post“. Intanto, l’arciere si prepara alla sfida valida per gli ottavi di finale di tiro con l’arco individuale – in programma domenica 4 agosto – contro il canadese Eric Peters. Probabilmente, con qualche tifoso in più.

Nespoli invita Eminem

Non si è fatta attendere la risposta dell’arciere italiana che, con una storia su Instagram, ha invitato il rapper a una sfida con l’arco: “Vieni a fare qualche tiro con me“. Abituato da una vita a stare sul palco con un microfono in mano, ora Eminem potrebbe sperimentare una nuova passione nascosta. In compagnia del suo sosia.