Scontro in Aula alla Camera tra il deputato di Avs Marco Grimaldi e la leghista Vanessa Cattoi. Al centro della discussione, sfociata poi in una bagarre, l’uccisione dell’orsa Kj1 e l’ordinanza del presidente Fugatti, messo sotto accusa dal deputato dell’opposizione. “Siamo di fronte a un presidente che si comporta come un fuorilegge – ha detto Grimaldi – ma quale sceriffo? Ha annullato due ordinanze sospese dal Tar e ha fatto un’ordinanza di notte per evitare qualsiasi ricorso. Ma è possibile – ha detto ancora – è possibile che l’amministrazione si trova a usare questi sotterfugi? È vergognoso”. Fugatti, ha concluso, “è un matto col botto“. Parole a cui ha replicato Cattoi: “Qui si sta facendo sciacallaggio politico”