Ingrassare per auto-escludersi dai Giochi olimpici ed evitare di gareggiare contro un israeliano: è la dolorosa accusa che viene mossa al judoka algerino Messaoud Dris. Oggi è stato ufficialmente escluso dal torneo di judo nella categoria dei 73 kg a Parigi: alla procedura di peso, infatti, Dris ha superato il limite registrando 73,4 kg. Quindi è stato cancellato dal tabellone: il sorteggio lo aveva messo di fronte al judoka israeliano Tohar Butbul nel primo turno della competizione. La Federazione internazionale di judo ha aperto un’inchiesta: il sospetto infatti è che Dris abbia appositamente superato il limite di peso per non affrontare l’avversario di Israele. Se venisse dimostrato, l’algerino rischia di essere bandito dalle future competizioni.

Messaoud Dris “non ha superato il peso” e il suo avversario “vincerà la gara in programma per walkover”. Questo hanno comunicato gli organizzatori. Le polemiche però non mancano, perché è successo già molte volte in passato che atleti di fede musulmana si rifiutassero di affrontare gli avversari israeliani. Una scelta che però ha delle conseguenze pesanti. Per questo Dris potrebbe aver pensato a un escamotage. La Federazione ha commentato: “Non possiamo giustificare il sovrappeso del signor Dris, ma restiamo impegnati a garantire che tutti gli atleti competano in condizioni uguali ed eque”. Il Comitato olimpico algerino per ora non ha rilasciato dichiarazioni.

Foto d’archivio