Le “contestate” elezioni venezuelano che hanno portato alla presidenza, Nicola Maduro, stanno provocando proteste nella capitale Caracas. Sono in corso i cacerolazos, tipiche manifestazioni di protesta in cui si batte su pentole e padelle per esprimere il proprio dissenso. Le iniziative, secondo quanto riporta il portale Infobae, risuonano forte a Petare, il più grande quartiere operaio dell’America Latina, ex roccaforte chavista, e in altre zone della capitale, il giorno dopo la proclamata vittoria di Nicolas Maduro alle elezioni, e le denunce di brogli da parte dell’opposizione.

Maduro è stato proclamato presidente dopo ore, in un clima in cui la leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado è stata indagata per un presunto tentativo di attacco informatico al sistema elettorale ordito per manipolare i risultati delle elezioni nel Paese.

Gli Stati Uniti avevano espresso una forte preoccupazione per la situazione in Venezuela come spiegato il portavoce della sicurezza nazionale americana John Kirby in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti auspicando che “il risultato” del voto rifletta “la volontà degli elettori”. “In questa fase noi, così come il resto della comunità internazionale, stiamo osservando e risponderemo di conseguenza”.