Un’uscita prematura e discussa. “Tutta colpa della partecipazione al singolare“: questo rimproverano ad Andrea Vavassori alcuni pseudo-tifosi. Dopo la sconfitta alle Olimpiadi nel primo turno di doppia in coppia con Simone Bolelli, il tennista italiano deve pure difendersi dalle critiche: “Tutti quelli che pensano che io abbia sbagliato a giocare il singolare non capiscono di tennis. Io mi sono sentito benissimo in campo e giocare con Martinez mi ha aiutato a rendere meglio in doppio”.

Cosa è successo

Alla vigilia erano tra i candidati alla vittoria finale, dopo due giorni sono già fuori dalla competizione. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso al tie-break finale (2-6; 7-6; 10-7) contro il duo spagnolo Carreno Busta–Granollers, deludendo così le attese. Lo coppia infatti era candidata a una medaglia. Secondo alcuni, il motivo della sconfitta sarebbe la gara in singolo giocata da Vavassori poche ore prima (l’azzurro sta partecipando al torneo in seguito al forfait di Jannik Sinner) che gli avrebbe fatto spendere qualche energia di troppo. La mattina vince, in serata perde quasi a sorpresa.

Una ricostruzione a dir poco fantasiosa, perché i tennisti abitualmente giocano i tornei contemporaneamente sia in singolare che in doppio. Vavassori ha spiegato: “Poco da dire, sono stati più bravi di noi. Non l’abbiamo persa noi, l’hanno vinta da loro. Non abbiamo nulla da recriminarci e credo di aver giocato una delle migliori partite della stagione“. Questo il suo commento a fine gara: “Fa male aver perso due tie-break. Penso che in un’Olimpiade si debba giocare due set su tre e non con il tie-break finale“.