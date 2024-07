Muore all’età di 60 anni Lionel Elika Fatupaito, l’allenatore di boxe delle Samoa, per un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno del villaggio olimpico a Saint-Denis. Secondo quanto ricostruito da Le Parisien, Fatupaito era nella sua stanza con un atleta quando si è sentito male improvvisamente intorno alle ore 10.20: a nulla è servito il rapido intervento dei vigili del fuoco. L’allenatore di boxe sarebbe morto “per cause naturali“: le indagini sono state effettuate dalla polizia giudiziaria di Seine-Saint-Denis. Deceduto nella giornata di sabato 27 luglio, la notizia è stata resa nota il pomeriggio successivo.

Very sad news. Samoan Olympic Boxing coach Lionel Elika Fatupaito, died yesterday at the Olympic village from a suspected heart attack. Thoughts are with the Fatupaito family.#Paris2024 pic.twitter.com/8pON0Z7OUi — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) July 28, 2024

Il cordoglio della Federazione mondiale del Pugilato

“Estendiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Lionel Elika Fatupaito, l’allenatore nazionale di boxe di Samoa, tragicamente scomparso durante i Giochi di Parigi. La dedizione e la passione di Lionel per lo sport hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. La sua eredità continuerà a ispirare le generazioni future. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per il Team Samoa e tutti coloro che sono stati colpiti da questa profonda perdita”: questo il cordoglio della Federazione mondiale del pugilato. Anche il Comitato Olimpico Internazionale ha espresso le “condoglianze al Comitato olimpico samoano, alla sua famiglia e ai suoi amici”.