Maxi incendio di sterpaglie alla periferia della Capitale, in zona Ponte Mammolo, visibile anche in diversi quartieri a causa della colonna di fumo che si è sollevata sulla zona. Le fiamme hanno coinvolto alcune baracche ma nessuno è rimasto ferito: gli occupanti sono riusciti a uscire da soli, tranne una persona che è stata aiutata dai soccorritori. Per il fumo, a scopo precauzionale, cautelativamente sono state evacuate circa 40 persone dalle abitazioni e delle strutture ricettive che si trovano in prossimità dell’area.