Se lo si chiama “giro portieri”, questa volta non si sbaglia. Anzi, altro che porte girevoli: questo è veramente un piccolo tornado. E il domino inizia a partire dopo settimane intere di stallo, con i soli Di Gregorio passato dal Monza alla Juve e Martinez dal Genoa all’Inter. Più altre cose minori, certo. Ma mai nessuno si sarebbe aspettato dei colpi di scena come quello che riguarda proprio il Monza, alla ricerca di un primo portiere e di un valido vice visto il grave infortunio di Cragno. E Keylor Navas, di certo, sorprende. Come il Monza.

Proprio così: Galliani si fa un regalo per i suoi 80 anni, lo fa a Nesta, e lo fa anche alla Serie A. Perché nei giorni in cui Varane arriva a Como (che peraltro per la porta ha preso Audero e Reina), a Monza arriva l’ex Real e Psg, che ha salutato al termine della stagione a naturale scadenza del contratto. Proprio con Varane, Navas ha vinto tre Champions League. Ora si ritroveranno da avversari. Ma non solo, perché dopo poche ore, il “Condor” è anche riuscito a trovare l’accordo con il Sassuolo per Consigli, che di Navas sarà il vice. Un domino partito da Monza che, in realtà, dal Monza era stato bloccato.

I lombardi infatti avevano altri due nomi nella lista: Gollini e soprattutto Szczesny. Il primo è rientrato all’Atalanta dopo il prestito al Napoli ma è completamente fuori dal progetto di Gasperini. I contatti con il Monza sono stati serrati e le parti erano veramente a un passo dalla firma. Poi il dietrofront, una volta capitata l’occasione Navas: ora per Gollini si può chiudere con il Genoa, che nelle ultime ore si è fatto avanti e ha trovato l’accordo. Un’operazione che fino a ieri sembrava più che remota, con i liguri concentrati su altre strade. Adesso invece è non solo concreta, ma quasi in dirittura.

Szczesny invece ha aspettato e aspettato. Non gli sarebbe spiaciuto il trasferimento, ma i costi erano davvero troppo alti per il Monza, che aveva chiesto un contributo alla Juventus. L’entourage del giocatore ora tornerà a parlare con l’Al–Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo, che è stato suo compagno alla Juve) ma valuterà altre opzioni dall’Europa.

Attenzione poi alla Fiorentina (né Terracciano né Christensen sono intoccabili) e soprattutto al Milan, che ha perso Sportiello per tre mesi per infortunio. Si tratterebbe di un vice, vero, ma di una delle squadre più importanti di Serie A. Con un nome, quello di Karius, che il Milan non ha sentito ma che vorrebbe trasferirsi da svincolato nel nord Italia, per avvicinarsi alla moglie Diletta Leotta. Porte girevoli a chi?