Assistere alle partite della tua squadra del cuore dal vivo senza spendere un euro. Questa l’iniziativa del Paris FC – club di Ligue 2 – in vista della prossima stagione. Il club francese conferma l’iniziativa che aveva adottato anche nel campionato scorso, durante il quale il numero degli spettatori era addirittura raddoppiato: risultato che – secondo L’Equipe – gli aveva permesso di diventare uno dei tre club francesi con il maggior incremento di presenze. “Più di 105mila persone hanno assistito alle partite di Ligue 2 negli ultimi 6 mesi in modo completamente gratuito. Ad ogni partita erano più di 7.140 gli spettatori. Siamo orgogliosi di essere il primo club al mondo a garantire l’accesso gratuito allo stadio a tutti e per tutte le partite di campionato. Il Paris FC si impegna a dimostrare che una nuova visione innovativa e premurosa del calcio è possibile”. Questo il comunicato ufficiale del club: un progetto esteso anche alla formazione femminile. Al Sébastien Charléty si esaudiscono i desideri di migliaia di tifosi.

— Paris FC (@ParisFC) July 22, 2024

L’iniziativa in Germania

“Fortuna fur alle (Fortuna per tutti)”. Tre gare casalinghe gratuite per i tifosi del Fortuna Dusseldorf, club di Zweite Bundesliga (serie b tedesca): un sorteggio digitale per poter entrare alla Merkur Spiel-Arena, stadio di 54mila posti. Era solo un’ipotesi, in realtà si è rivelato un grande successo. 340mila richieste di biglietti, ovvero più della metà dei cittadini che abitano a Dusseldorf. Un’iniziativa che ha aumentato il bacino di tifosi e l’interesse verso il club: contro Kaiserslautern, St. Pauli e Eintracht Braunschweig lo stadio era completamente sold-out. L’obiettivo della società è quello di riproporre lo stesso tipo di progetto anche nel corso della stagione 2024/2025, magari aumentando anche il numero delle gare.