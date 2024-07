Italia penalizzata e vittima dei giudici. “Non è un fattore politico come sto leggendo sui social, non c’entra niente. Il problema è che ultimamente stanno cambiando troppo il regolamento del judo. Il nostro è uno sport da combattimento e stanno mettendo delle regole dove non si vede più lo spettacolo“. Queste le parole dell’ex judoka Fabio Basile che ha commentato la discussa eliminazione di Manuel Lombardo ai quarti di finale nel torneo di judo nella categoria -73kg alle Olimpiadi. L’atleta azzurro ha perso contro il kosovaro Akil Gjakova per via di una espulsione (come l’azzurra Odette Giuffrida nella giornata di ieri, domenica 28 luglio). Nonostante tutto, Lombardo è arrivato a giocarsi la medaglia di bronzo attraverso i ripescaggi: ha perso contro il moldavo Adil Osmanov per un ippon concesso dall’arbitro, preceduto da un waza ari. Un ruolo da protagonista, insomma, lo hanno avuto ancora i giudici di gara per le loro decisioni. Influenza politica o solo strane coincidenze? Per Fabio Basile è tutta una questione di regolamento.

Fabio Basile: “Regole assurde: stanno rovinando il judo”

“Prima Odette, poi Manuel, ma anche lo spagnolo Garrigos e il giapponese Hashimoto, quattro incontri dove hanno levato una medaglia olimpica a questi ragazzi. Dispiace, stanno rovinando il judo. E la politica, ripeto, non c’entra“. Secondo Fabio Basile, le questioni sono ben altre. “Troppe regole, ma cosa dobbiamo fare noi, dove stiamo arrivando? Quando combattevo io avevo paura a dove mettevo la mano o il dito che mi squalificavano. Anche se le regole le sai queste sono troppe. Sono davvero arrabbiato e nervoso. Io già allora avevo paura a combattere perché c’erano una infinità di regole. Tutto ciò è iniziato nel 2008, stanno levando tutto, dalla presa alle gambe a quella sotto la cintura e lo strappo alla manica. Stanno facendo delle regole assurde e non sono penalizzati solo gli italiani, tutte le nazioni stanno patendo questa cosa qua”.

Poi un commento sull’eliminazione di Giuffrida: “Odette? Lei è leggenda per sempre, è diventata campionessa del mondo, dopo la gara di Parigi ha avuto la grande serenità che solo grandi persone hanno in quei momenti. La giudice che l’ha penalizzata? Ha applicato soltanto questo tipo di regolamento. Ma è tutto l’incontro che è stato arbitrato male, il suo come quello di Manuel. Diciamo che gli arbitri non stanno facendo un gran bel lavoro. É scioccante“. L’intervista rilasciata a LaPresse si chiude con un parere sullo stato di forma dell’Italia ai Giochi Olimpici: “Se all’Italia sta mancando qualcosa? No, i ragazzi sono in forma, il problema non è cogliere l’attimo ma che questi sono sport complicati dove devi fare cinque incontri per arrivare in fondo, non devi solo cogliere l’attimo ma conciliare tante cose. Secondo me la nostra nazionale sta facendo una bella Olimpiade. Spero che nei prossimi anni cambino però questo regolamento in meglio, potendo così combattere di più“.