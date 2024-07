Ancora disagi in Francia. A causa dei sabotaggi nella giornata di ieri, venerdì 26 luglio, oggi 7 treni ad alta velocità su 10 hanno un ritardo di almeno una o due ore, rispetto agli orari canonici. La Snfc prevede diversi problemi sull’asse ferroviario nord, in Bretagna e nel Sud-est, ma alcuni miglioramenti sull’asse atlantico. Per quanto riguarda la linea Tgv dell’est della Francia (Lgv), invece, la circolazione è invece ripresa regolarmente dalle 6.30 di oggi.

Ordigni incendiari bloccano la rete Tgv: cos’è successo

Un “massiccio attacco” ai treni francesi nel giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi: questo, quanto accaduto nella giornata di ieri. Una serie di atti dolosi con ordigni incendiari hanno paralizzato l’intera rete dei treni Tgv e hanno coinvolto ben 800mila passeggeri. Si è trattato di “atti di sabotaggio” condotti in modo “preparato e coordinato”. Gli attacchi hanno fatto parte di un sabotaggio coordinato con il solo scopo di mandare in tilt le ferrovie francesi.

I primi miglioramenti

“Grazie al personale che ha lavorato tutta la notte in condizioni difficili, sotto la pioggia” afferma la Snfc in una nota ufficiale. “Anche se c’è ancora molto lavoro da fare, alle 8.30 del mattino si è registrato un notevole miglioramento“. Il peggio sembra essere alle spalle: nonostante i primi segnali positivi, però, l’allarme non è ancora rientrato. E nel frattempo, le prime gare mattutine hanno dato il via alle Olimpiadi.