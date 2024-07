Pullman guasto? Nessun problema, ci sono gli skate. Gli atleti della squadra canadese di street skateboarding hanno sfruttato a pieno le proprie capacità. Bloccati nel traffico di Parigi a causa della rottura del bus, Matt Berger e compagni hanno raggiunto il villaggio olimpico proprio con uno skateboard. Una soluzione veloce e intelligente. A tutti gli effetti, il primo meme dell’edizione francese di queste Olimpiadi. E ora, cosa dovremmo aspettarci? Tamberi che salta le macchine tra un semaforo e l’altro?

Meme internazionale di giornata: gli atleti dello skateboard si sono trovati bloccati in mezzo a Parigi perché si è rotto il pullman su cui erano problem solving: tirare fuori gli skate pic.twitter.com/9teTPESd9G — oli-mpic era???? (@FORMUL4OLI) July 27, 2024

La pioggia ferma le prime gare

Il pullman non funziona, ma non finisce qui: piove sul bagnato. In tutti i sensi. Le prime gare di street skateboarding maschile – previste nella giornata di oggi, sabato 27 luglio – sono state rinviate a lunedì 29 luglio a causa delle piogge che stanno colpendo la capitale francese: decisione presa dal World Skate, organo di governo della disciplina. Le condizioni meteorologiche avverse, infatti, hanno reso impraticabile La Concorde, parco urbano di Parigi sede della competizione. Per domani, invece, le gare femminili non sono compromesse.