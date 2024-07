Il tanto atteso discorso del Primo Ministro Netanyahu davanti al Congresso non ha offerto alcuna speranza per una rapida risoluzione della situazione in escalation in Medio Oriente. Al contrario, Netanyahu ha chiarito che lo scopo della sua visita era consolidare la propria posizione, strategia e visione per il futuro post-bellico di Gaza con particolare riferimento ai futuri possibili confronti con l’Iran e i suoi proxy, in particolare Hezbollah. Ha infatti usato l’espressione “Vittoria totale, nient’altro”, che sicuramente oscura qualsiasi speranza di una rapida de-escalation o di un cessate il fuoco che potrebbe essere l’avvio per costruire un periodo di tregua più lungo.

La richiesta di Netanyahu di un ulteriore aiuto militare “in corsia preferenziale”, espressa chiaramente davanti al Congresso, mostra che il piano di guerra non è ancora finito. Sembra imminente una fase più lunga di conflitto, non limitata a Gaza, che affronta questa guerra da quasi 10 mesi ormai. L’uso della frase “vinceremo” da parte di Netanyahu indica che lo stato di guerra dominerà la scena ancora per molto tempo.

Mentre molti credono che i negoziati possano continuare e una tregua possa essere possibile, la grande pressione americana è concentrata sulla questione degli ostaggi. Tuttavia, le parole di Netanyahu mostrano chiaramente che c’è un unico modo di vedere le cose e una sola visione da applicare: negoziare con Hamas mostrando al contempo una grande determinazione nel distruggerlo. Ha parlato chiaramente del giorno successivo alla sconfitta di Hamas, con una visione di una Gaza smilitarizzata e deradicalizzata. Ha sottolineato che, per il futuro prevedibile, il controllo della sicurezza su Gaza sarà una responsabilità israeliana, a cui non rinuncerà, per prevenire la rinascita del terrorismo e garantire che Gaza non rappresenti mai più una minaccia per Israele.

Questi messaggi inequivocabili indicano che ci si aspetta una fase di escalation in un futuro molto prossimo, che potrebbe anche spingere altri protagonisti a intensificare le loro azioni in reazione a questa strategia israeliana. Ciò significa che la scena regionale potrebbe essere soggetta a nuovi episodi di escalation, non solo con gli Houthi in Yemen, ma anche con le milizie pro-Iran in Iraq e Siria. Questi gruppi potrebbero trovare, nel mirare la presenza militare americana e gli interessi strategici, un modo efficace per aumentare la pressione sugli americani e mostrare i rischi di una confronto regionale aperto. La loro strategia oggi potrebbe concentrarsi sul non lasciare che Hezbollah affronti da solo la macchina da guerra israeliana.

Aumentare il livello di rischi e mettere più pressione sugli Stati Uniti in questa fase è l’unico modo per questi gruppi di evitare un duro confronto con Israele, specialmente durante la campagna elettorale presidenziale americana. Questa amministrazione americana, con l’attuale candidato alla vicepresidenza, non desidererebbe mai affrontare scenari di perdita strategica o vittime americane. Pertanto, rendere gli Stati Uniti titubanti nel sostenere Netanyahu in questo modo è una delle strategie che questi gruppi potrebbero adottare frequentemente.

Il discorso di Netanyahu mostra che Israele è determinato a continuare questi mesi con uno scenario di guerra aperta, forse con un maggiore focus sul fronte settentrionale. Nel tempo rimanente a questa amministrazione americana, potrebbe non essere facile imporre una tregua o contenere l’escalation. Le parole di Netanyahu, “Dateci gli strumenti più velocemente, e finiremo il lavoro più rapidamente,” non lasciano spazio alla speranza che questi fronti si chiudano presto.