Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, gli atleti algerini hanno reso omaggio ai manifestanti per l’indipendenza uccisi a Parigi nel 1961, ricordando alla Francia un capitolo sanguinoso del suo passato coloniale. Gli sportivi hanno portato rose rosse sulla loro barca e poi le hanno gettate nella Senna durante la filata. Alcuni membri della delegazione hanno cantato “Lunga vita all’Algeria!” in arabo dopo aver lanciato i fiori. Furono circa 120 le persone uccise (e 12mila quelle arrestate) il 17 ottobre 1961 a Parigi mentre manifestavano pacificamente a sostegno dell’indipendenza dalla Francia. Alcuni furono gettati nella Senna dalla polizia. L’Algeria ottenne l’indipendenza nel 1962 dopo 132 anni di dominio coloniale. Dopo anni di oscurantismo da parte della autorità francesi, recentemente il presidente Emmanuel Macron ha parlato di “crimini imperdonabili per la Repubblica”

video Twitter/@leconquiosetou1