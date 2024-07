Camila Giorgi torna a parlare. E non può che essere una notizia, soprattutto dopo i diversi mesi di silenzio che hanno creato più di qualche sospetto. Risponde solo ai fan, su Instagram, aprendo un box per le domande. “Sei ricercata dalla Guardia di Finanza? “No affatto, FAKENEWS”. L’ex tennista, infatti – come riportato dal Corriere della Sera -, sarebbe rintracciata dalle autorità dopo che le erano stati pignorati 480mila euro presso la Federtennis: le indagini avevano evidenziato come non siano mai state presentate alcune dichiarazioni dei redditi con conseguenti ammanchi nel pagamento dei tributi. Non solo problemi con il fisco: Giorgi ha voluto fare chiarezza anche per quanto riguarda il caso vaccini ribadendo con fermezza la sua versione: l’ex tennista sostiene di essersi sottoposta a tutti i richiami necessari per poter avere il green pass.

BREAKING: Camila Giorgi has been declared INNOCENT on all tax fraud charges by herself????????????#istandwithGOATmila pic.twitter.com/0ub5JLkh5O — del peeka | #istandwithgoatmila (@menealomenealo) July 21, 2024

Dal ritiro all’irreperibilità: all’orizzonte l’udienza sul caso vaccini

Dopo aver abbandonato il tennis nel silenzio più totale, gli ultimi mesi di Camila Giorgi sono rimasti avvolti dal mistero. Prima di aprire il box delle domande su Instagram per i suoi followers, l’ultimo intervento pubblico dell’ex tennista risaliva allo scorso 12 maggio: “Chiedo cortesemente, per informazioni veritiere, di seguire la mia pagina, perché finora stanno uscendo solo articoli fake. Ai miei adorati fan, sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostegno per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. È una gioia condividere la mia vita con voi, continuiamo questo viaggio insieme“. Nel frattempo, l’udienza preliminare (davanti al Gup di Vicenza) relativa alle false vaccinazioni anti-Covid per poter ottenere illegalmente il green pass è stata rinviata al prossimo 5 novembre: le accuse riguardano reati di falso ideologico, corruzione e peculato. Irreperibile dal 28 maggio, il suo avvocato Cristian Carmelo Nicotra, aveva lasciato l’incarico. Per ora, Camila Giorgi torna a parlare. Ma solo sui social.