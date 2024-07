Un’altra Olimpiade senza Jannik Sinner. A Parigi, il numero 1 del Ranking Atp non ci sarà: fermato da una tonsillite proprio sul più bello, il giorno prima della sua partenza verso la capitale francese. “Che brutta notizia, un vero peccato. Jannik era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano”. Tra i tanti sui social e sul web, non si è fatto attendere il commento di Nicola Pietrangeli sul forfait di Jannik Sinner. Poi, la stoccata sulle condizioni fisiche, che riguarda anche il passato recente di un altro tennista azzurro: “Aveva buone possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani…vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l’altro. Vedi Matteo Berrettini adesso”.

Pietrangeli: “Ora dovrà aspettare altri quattro anni”

Come a Tokyo, anche a Parigi Sinner non parteciperà alla competizione olimpica. Nel 2021 per scelta tecnica, quest’anno per problemi di salute. Il classe 2001, dunque, dovrà aspettare altri quattro anni per poter pensare di partecipare alla sua prima Olimpiade. Pietrangeli afferma: “Ora Jannik deve aspettare altri quattro anni e chissà quanto cose succedono da qui al prossimo quadriennio, dispiace a tutti. In questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo”. Il team italiano, per sopperire alla mancanza del campione altoatesino, ha scelto Andrea Vavassori come sostituto per il singolo. Nel doppio, invece, il nuovo compagno di Lorenzo Musetti sarà Luciano Darderi.