Alla vigilia delle Olimpiadi, il tennis sta già andando in tendenza. Ma solo per notizie negative: dopo il forfait di Jannik Sinner a causa di una tonsillite, arriva anche quello del danese Holger Rune. Il numero 16 al mondo ha annunciato sui social di dover rimanere a riposo a causa di alcuni dolori al polso. Fastidi che si è portato dietro durante l’intera stagione. “Mi dispiace davvero di non poter partecipare alle Olimpiadi. È qualcosa a cui non vedevo l’ora di giocare e di farne parte. Ho giocato con dolori al polso sia durante la stagione su terra che su erba, quindi ora devo prendere sul serio le raccomandazioni mediche. Seguirò le Olimpiadi da casa e tiferò per tutti gli atleti danesi e spero e credo che potremo portare a casa tante medaglie da Parigi. Forza Danimarca!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Holger Vitus Nødskov Rune (@holgerrune)

Murray rinuncia al singolo: ci sarà solo nel doppio

Andy Murray, che sarà presente alle sue ultime Olimpiadi in carriera, ha deciso di rinunciare al singolo per potersi concentrare solo nel doppio (in coppia con Dan Evans). Il tennista scozzese, infatti, non si è ancora ripreso completamente dopo l’intervento chirurgico alla schiena subito il mese scorso. “Ho preso la decisione di ritirarmi dal singolare per concentrarmi sul doppio con Dan. Il nostro allenamento è stato fantastico e stiamo giocando bene insieme. Non vedo l’ora di iniziare e rappresentare di nuovo la Gran Bretagna. La mia schiena non è ancora perfetta. Il potenziale di giocare due partite in un giorno forse non è il massimo” ha annunciato Murray. Lo scozzese ha vinto due ori in carriera, a Londra nel 2012 e quattro anni dopo, a Rio.