petroliera battente bandiera filippina che trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale, si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di Manila. L’incidente è avvenuto per la forti piogge e le onde alte catastrofe ambientale. Unabattente bandiera filippina che trasportavaindustriale, si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di. L’incidente è avvenuto per la forti piogge e le onde alte provocate dal tifone Gaemi che ha provocato vittime e danni ingenti . È successo stamattina, a quasi sette chilometri (4,3 miglia) al largo del comune di Limay, nella provincia di Bataan, vicino alla capitale. Lo hanno riferito le autorità filippine, ora è corsa contro il tempo per evitare la e

“Siamo riusciti a salvare 16 dei 17 membri dell’equipaggio, uno è disperso“, ha dichiarato il ministro dei Trasporti Jaime Bautista in un briefing. Forti venti e onde alte stanno ostacolando gli sforzi di risposta, ha detto Bautista. La guardia costiera sta verificando se, anche al momento dell’incidente, ci fosse una perturbazione in atto. Un rapporto della guardia costiera filippina ha spiegato che la MT Terra Nova “si è capovolta e alla fine si è immersa”. Il personale di protezione dell’ambiente si è attivato per provare a contenere la marea nera rilevata nelle ore successive nella Baia. Pochi mesi fa, lo scorso marzo, una petroliera sudcoreana che trasportava 980 tonnellate di acido acrilico si è ribaltata a largo delle coste del Giappone.