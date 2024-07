“Giorgia Meloni rifila due fregature ulteriori agli italiani“. Giuseppe Conte, arrivando ad uno degli appuntamenti della ‘scuola di formazione’ del Movimento 5 stelle a Roma, boccia gli ultimi due provvedimenti del governo Meloni licenziati dal Parlamento. Il ‘salva casa’ “maschera un condono e addirittura di fatto disattiva anche le norme antisismiche e il decreto sulla Sanità che non mette un euro sulle liste d’attesa, lascia agli italiani file lunghissime. Anche per questo – conclude – stiamo raccogliendo le firme per far saltare la riforma sull’Autonomia differenziata che peggiorerà ulteriormente la situazione già degradata della sanità”. Poi ad una domanda sulle nuove dichiarazioni di Matteo Renzi, favorevole ad un ‘campo largo’ che include anche Italia Viva, ribadisce: “Insistiamo, noi siamo una forza seria”