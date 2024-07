Milano avrà i taxi volanti. È questo, almeno, l’obiettivo del protocollo d’intesa per la realizzazione di alcuni vertiporti entro il 2027 firmato martedì da Lilium – produttore di aeromobili elettrici -, Sea Milan Airports e Skyports Infrastructure. A trasportare i passeggeri, stando all’accordo, saranno i Lilium Jet, prototipo di aeroplano elettrico tedesco.

Il servizio punta a coprire le principalità località della Lombardia: la prima rotta collegherà l’aeroporto di Milano Malpensa con il centro città del capoluogo. “Un fattore abilitante fondamentale per l’intero progetto è la forte partnership con Enac. L’autorità ha recentemente pubblicato un regolamento nazionale completo – il primo del suo genere in Europa – per gli aeromobili VTOL, posizionando l’Italia come leader nell’introduzione della Mobilità Aerea Innovativa in Europa”, si legge dalla nota diffusa dalle società. “La Lombardia è una location strategicamente importante per i partner. Ospitando quasi un quinto della popolazione italiana e con oltre 37 milioni di visitatori annuali, la mobilità aerea completerà e integrerà le soluzioni di mobilità già esistenti nella regione, offrendo viaggi più veloci e a basse emissioni tra le principali località”. Sea (Società Esercizi Aeroportuali), gestirà l’operatività dei taxi volanti insieme a Skyports.

Le ipotetiche tariffe

“Il prezzo lo farà l’operatore del servizio, non Sea, ma da una analisi il prezzo iniziale potrebbe essere circa 120 euro a persona, grosso modo quello che si paga con il Ncc – aveva annunciato l’ad di Sea lo scorso gennaio 2023 -, ma questo è un inizio. Si stima che il prezzo possa scendere a 70/80 euro, quindi assolutamente comparabile con un servizio taxi”.

La previsione per Milano-Cortina 2026

Lo scorso 30 novembre 2023, a margine dell’evento MOST (mobilità sostenibile) a Milano, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, aveva anticipato la possibilità di alcuni particolari collegamenti – tra cui proprio quelli con i taxi volanti – in previsione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina in programma nel 2026: “Si pensa a una forma di elicotteri, alcuni a guida autonoma, ma sulla guida autonoma ci sono dei problemi di autorizzazioni. Da Malpensa? Ho detto Malpensa perché è da dove arriva gran parte della gente, ma potrebbe essere a Milano. Col MOST si parla anche dei taxi volanti“.