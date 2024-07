Jannik Sinner non partirà per Parigi a causa di una tonsillite. Dopo il malore a Wimbledon contro Daniil Medvedev, un altro virus toglie al numero 1 al mondo il sogno di lottare per una medaglia alle Olimpiadi. È il terzo stop di un 2024 che gli ha regalato due traguardi storici, la vittoria agli Australian Open e la prima posizione nel ranking mondiale, ma anche una serie di preoccupazioni impreviste. In origine l’infiammazione all’anca, che rimarrà sempre da monitorare e che aveva fatto temere un lungo stop. Ora la maledizione dei virus. Due eventi sfortunati in fila – la speranza è che non siano collegati – in due momenti cruciali della stagione.

L’annata di Sinner resta la migliore di sempre per un tennista azzurro, ma per concludersi con altri successi – all’orizzonte ci sono gli Us Open, le Atp Finals e il sogno di un bis in Coppa Davis – l’altoatesino deve sperare di aver messo definitivamente alle spalle i guai fisici. I virus non sono preventivabili. Sulla preparazione atletica dell’azzurro quindi c’è poco da discutere, anche perché in carriera non ha mai avuto un infortunio muscolare. Semmai andrà valutato come migliorare la risposta immunitaria e fisiologica del suo corpo sotto stress. La storia dei suoi ritiri infatti dice che molto spesso l’azzurro è stato costretto a fermarsi non per i muscoli ma per problemi legati proprio a virus, indisposizioni o stanchezza e difficoltà di recupero.

2022

Ritiro agli ottavi di Indian Wells. Motivo: indisposizione

Ritiro nel match contro Cerundolo a Miami. Motivo: vesciche

Ritiro al Roland Garros contro Rublev. Motivo: un problema al ginocchio

Forfait alle finali di Coppa Davis. Motivo: un problema a un dito

2023

Forfait a Marsiglia. Motivo: febbre

Ritiro ai quarti contro Musetti. Motivo: stanchezza fisica

Forfait alle qualificazioni di Coppa Davis. Motivo: necessità di recupero

2024

Ritiro ai quarti di finale a Madrid. Motivo: infortunio all’anca.

Forfait a Roma. Motivo: sempre per l’infortunio all’anca.

Forfait a Parigi 2024. Motivo: tonsillite