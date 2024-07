Ritrovato quasi per caso nel 2018 durante i lavori di ristrutturazione dello Staples Center a Los Angeles, oggi l’armadietto di Kobe Bryant può valere milioni di dollari. All’epoca, un operaio addetto ai lavori aveva riconosciuto il cimelio della leggenda Nba e, dopo averlo conservato, lo aveva ceduto a un collezionista privato (che già possedeva la storica targhetta). Ora, a distanza di anni, l’armadietto – utilizzato dal 2003 al 2016 – è stato messo in vendita alla casa d’aste Sotheby’s: si parte da una base di 1,5 milioni di dollari, a salire. Ad oggi, l’offerta più concreta si aggira sui 700mila dollari.

