È morto Danilo Cremona, 32 anni, noto nell’ambiente della pallavolo come “Corry“. Nato a Merate (Lecco), era stato colto da un malore sabato scorso, mentre disputava un torneo di volley in Toscana. Nel pomeriggio di martedì da Pisa, dove era ricoverato, è arrivata purtroppo la notizia della morte. Un lutto per tutto il mondo del volley lombardo: tanti i messaggi di dolore e di cordoglio da parte di chi, in questi anni, lo aveva conosciuto e apprezzato sui rettangoli di pallavolo della Lombardia e anche di fuori regione. Cremona aveva vestito le maglie dell’As Merate Volley, della Polisportiva Besanese (Monza e Brianza), della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, fino a quella del Desio Volley con cui due anni fa aveva conquistato la serie B.

Proprio i compagni e i dirigenti della squadra di Desio lo hanno salutato e ricordato con un video e un messaggio: “Impossibile colmare un vuoto così grande e profondo. Tutta la società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immensa tristezza”. Molti suoi colleghi pallavolisti ricordano le sue risate e la sua passione: “Guardaci e sorridi come hai sempre fatto. La tua passione, la tua forza e la tua amicizia sono il tuo lascito più grande. Per sempre con noi”, è uno dei messaggi che si legge sui social.

La Polisportiva Circolo Giovanile Bresso ha dedicato a “Corry” un post su Facebook: “Ognuno di noi sta correndo lungo la strada della vita. A volte siamo veloci, a volte traballanti, e insieme a te, Corry, abbiamo condiviso alcune delle stagioni più belle e intense. La tua perdita è un colpo duro per tutti noi e i campi lombardi non saranno mai più gli stessi senza di te”. Il post continua: “A Bresso sei stato un atleta eccezionale, ma soprattutto un amico insostituibile”.