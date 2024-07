Kamala Harris è davanti a Donald Trump di due punti, 44% a 42%. Il primo sondaggio dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alla Casa Bianca, realizzato da Reuters-Ipsos (margine di errore del 3%), sembra già segnalare una possibile inversione di tendenza dopo il cambio di casacca tra i democratici. Nell’ipotesi di una gara a tre, Harris guida col 42%, contro il 38% del tycoon e l’8% di Robert F. Kennedy. Il risultato, per quanto il distacco tra i due candidati sia sottile, è già sorprendente: un sondaggio Cnn, realizzato due giorni dopo il confronto Tv tra Trump e Biden, dava Harris due punti dietro all’ex presidente repubblicano. Non solo, una serie di rilevazioni effettuate tra febbraio 2023 e giugno 2024 mostravano come Harris fosse meno popolare di Biden.

Il mondo democratico ha accolto con favore la candidatura di Kamala Harris alla Casa Bianca. Nelle manifestazioni di sostegno per la vice presidente c’è sicuramente il sospiro di sollievo che gran parte dei dem ha tirato dopo il ritiro di Joe Biden. Ma c’era anche forte preoccupazione per l’umore rivelato dai sondaggi, che davano Trump in netto vantaggio, soprattutto dopo gli spari che lo hanno ferito a un orecchio al comizio di Butler. Quell’evento clamoroso pare ora essere già passato in sordina, anche per via del nuovo volto proposto dai democratici. Biden, dopo la serie di gaffe ed errori degli ultimi mesi, era staccato dal suo predecessore alla Casa Bianca di 6 punti percentuali. Ora la situazione è già tornata a un testa a testa.

Kamala Harris punta a tentare di recuperare consensi arrivando dove era ormai chiaro che il presidente Joe Biden non poteva più puntare. Soprattutto tra le donne, gli afroamericani e i giovani. E’ la chance che Kamala Harris sembra poter offrire, almeno stando ai numeri e le proiezioni sul voto emerse finora, che la vedono in grado di rivitalizzare la base e ridisegnare la mappa dell’elettorato democratico. Fra le potenziali elettrici Harris – secondo un sondaggio YouGov condotto fra il 16 e il 18 luglio e riportato da Cbs – è in vantaggio con il 52% su Trump al 47% mentre fra gli afroamericani tocca addirittura un picco del 76% contro il 21% per il tycoon. E la distanza è notevole anche fra gli under29 il cui consenso verso Kamala è al 62%, quasi il doppio rispetto al 37% per Trump.