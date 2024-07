L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito da spari mentre parlava ad un comizio a Butler, in Pennsylvania. Il tycoon è stato subito circondato dal secret service e si è rialzato. Era cosciente ma è stato ferito ed è stato portato via. In particolare è stato visto sanguinare dall’orecchio destro. “Sta bene ed è al sicuro” ha rassicurato dopo circa mezz’ora lo staff della campagna elettorale. Trump è stato portato in un ospedale della zona per dei controlli. “Il presidente Trump ringrazia le forze dell’ordine e i primi soccorritori per la loro rapida azione dopo questo atto atroce”, ha sottolineato il portavoce della campagna Steven Cheung. Dell’accaduto è stato informato in breve tempo anche il presidente Joe Biden.

I just landed and missed an assignation attempt. Holy shit. What a bad ass reaction from Trump. The election is over. He’s the next president. The Dems should give up. They can’t beat him now. pic.twitter.com/omtbue191d — Dave Portnoy (@stoolpresidente) July 13, 2024

Gli spari sono stati più d’uno e i giornalisti al seguito riferiscono di “forti esplosioni”. Il candidato alla Casa Bianca dopo i primi colpi è caduto sulla superficie del palco da cui stava parlando ed è stato subito circondato dalla sicurezza. Quando poi si è rialzato sulle proprie gambe ha alzato il pugno e ha scandito alcune parole verso la folla (dal labiale è parso di scorgere le parole “fuck it”), prima di essere portato via definitivamente dal Secret Service. Poco prima di essere trascinato dentro il suv su cui viaggiava, riferisce l’Ansa, ha chiesto – sconvolto e con la camicia aperta – ai suoi agenti di fargli prendere “le sue scarpe”. Quando è stato portato via la folla lo ha salutato con grida di incoraggiamento ma era anche in preda al panico per gli spari uditi. Gli agenti della sicurezza hanno fatto poi allontanare la stampa dal comizio anche perché la zona è stata dichiarata “scena del crimine”.

Sul web, X in particolare, stanno circolando video che mostrano l’uomo che ha sparato bloccato dalle forze dell’ordine. Da alcuni filmati si vede l’uomo a terra ricoperto di sangue. Non è ancora chiaro se sia stato arrestato o ucciso dalla polizia.

Quello di Butler era l’ultimo comizio in programma per l’ex presidente prima della convention repubblicana di Milwaukee che inizia lunedì e che lo incoronerà candidato del partito alla Casa Bianca giovedì. La Pennsylvania è uno dei cosiddetti “swing state”, gli Stati in bilico, e può essere determinante per l’elezione di uno dei due contendenti, Trump e Biden.

Tra i messaggi di solidarietà arrivati nel giro di pochi minuti quelli del premier israeliano Benyamin Netanyahu e del suo ministro Ben Gvir, dell’imprenditore Elon Musk, del ministro dei Trasporti italiano Matteo Salvini e dello speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, che ha detto di “pregare per Trump”.

Notizia in aggiornamento