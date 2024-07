Nella serata di domenica, una ragazzina di 12 anni è entrata in acqua per farsi un bagno ed è stata seguita da un uomo che, abbassatosi i pantaloni, ha iniziato a palpeggiarla cercando di violentarla. È successo nella spiaggia libera in piazza dei Canotti, a Ostia, verso le 20.45.

La ragazzina ha subito iniziato ad urlare riuscendo a divincolarsi e ad attirare l’attenzione della madre e della sorella 36enne, che erano con lei in spiaggia. Sentendo le urla della vittima, sono intervenuti anche dei ragazzi che hanno allontanato l’uomo.

L’aggressore – un cittadino di 32 anni di origini egiziane – si è rivestito e si è incamminato, come se nulla fosse, verso la fermata dell’autobus. Lì è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri. La notizia è stata resa nota solamente oggi, quando la procura ha chiesto e ottenuto per l’uomo la detenzione in carcere a Regina Coeli con l’accusa di violenza sessuale.